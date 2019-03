Průlom v alžírské krizi? Šéf armády vyzval k odvolání prezidenta, kvůli závažné nemoci

Náčelník generálního štábu alžírské armády Káid Sálah dnes prostřednictvím televize vyzval ke spuštění procedury na základě článku 102 alžírské ústavy. Na jejím základě může být prezident republiky prohlášen zcela nezpůsobilým pro výkon svých funkcí "z důvodu závažné a trvalé nemoci".

Dvaaosmdesátiletý Buteflika, který stojí v čele státu od roku 1999, čelí už více než měsíc bezprecedentnímu tlaku na odstoupení. Po celé zemi se konají velké demonstrace. Tento měsíc sice churavějící prezident oznámil, že už nebude znovu kandidovat na post hlavy státu, ale prezidentem zůstane, dokud nebude přijata nová ústava.

