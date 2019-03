Padne alžírský prezident Buteflika? Spekuluje se o vojenském puči

Náčelník generálního štábu alžírské armády Káid Sálah v úterý prostřednictvím televize vyzval ke spuštění procedury na základě článku 102 alžírské ústavy. Na jejím základě může být prezident republiky prohlášen zcela nezpůsobilým pro výkon svých funkcí "z důvodu závažné a trvalé nemoci".

Algeria's Army has demanded the removal of 81-year-old President Abdelaziz Bouteflika, who is wheelchair-bound, doesn't speak in public and has been President since 1999. His 5th term bid sparked nationwide protests. Army Chief, Ahmed Saed Salah asked for him to be disqualified. pic.twitter.com/vAfBb81p0w