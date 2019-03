Gambijský exprezident vyluxoval státní pokladnu. Ukradl miliardu dolarů a prchl

Jammeh se dostal k moci v roce 1994 pučem. Ze země uprchl po nečekané prohře ve volbách v prosinci 2016. Úřad po něm převzal lídr opozice Adama Barrow.

Podle zprávy, kterou investigativní skupina zveřejnila ve středu, peníze ukradl exprezident mimo jiné z gambijské centrální banky, státní telekomunikační společnosti nebo úřadu sociálního zabezpečení. Financoval jimi pak svůj přepychový životní styl a zřejmě je nyní využívá i v exilu v Rovníkové Guineji.

NEW INVESTIGATION: In a package of stories called "The Great Gambia Heist," OCCRP exposes for the first time how former Gambia President Yahya Jammeh and his associates plundered nearly $1 billion of the country’s public funds and timber resources. https://t.co/sKlZM2xAbJ pic.twitter.com/qWulgP7u91