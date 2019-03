V Egyptě bylo za terorismus odsouzeno na doživotí 18 radikálů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soud v Egyptě dnes uložil doživotní tresty ve vězení 18 osobám obviněným z toho, že vytvořili teroristické uskupení přidružené k radikálům z takzvaného Islámského státu (IS). Od deseti do 15 let za mřížemi si má odsedět 12 obviněných z plánování útoků na křesťanskou menšinu v zemi. Proti rozsudku je možné se odvolat, informovaly zahraniční agentury.