Mosambik zdevastovala cyklóna: Počet případů cholery se za den téměř zdvojnásobil

Cholera znamená velké nebezpečí pro stovky tisíc přeživších cyklón Idai, který zemi postihl v polovině března. Lidé nyní žijí ve špinavých podmínkách v táborech, školách a vlhkých domovech. Onemocnění se šíří kontaminovanými potravinami a vodou, způsobuje akutní průjem a může v závažných případech zabít během několika hodin, pokud není zajištěn dostatečný přísun tekutin.

Nákaza cholery se objevila v nejhůře zasaženém mosambickém přístavu Beira ve střední části země. Prvních pět případů se objevilo v oblasti ve středu. Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic nyní zaznamená denně zhruba 200 pravděpodobně nakažených cholerou.

Podle mosambických úřadů zničil cyklón Idai více než 50 zdravotnických zařízení v regionu. To nyní ztěžuje snahy lékařů proti onemocnění rychle zakročit. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyslala do země 900.000 vakcín proti choleře, které sem mají dorazit v pondělí.

Cyklón Idai si v Mosambiku vyžádal nejméně 501 mrtvých. Tamní úřady ale varují, že počet obětí je předběžný. Záchranáři totiž nachází další těla, která odhaluje ustupující voda po povodních. Postiženy jsou také Zimbabwe, kde zemřelo nejméně 185 lidí a Malawi. Tam katastrofu nepřežilo nejméně 60 osob.