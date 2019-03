Papež vyzval k prohloubení dialogu s muslimy, nabádá marocké křesťany

"Křesťané jsou menšinou v této zemi. Přesto to podle mne není problém, i když vím, že to někdy může být pro některé z vás těžké," řekl dnes papež na mši v katedrále v Rabatu. Podle něj by se věřící neměli snažit získávat pro svou víru ostatní, ale navazovat dialog s muslimy.

Konzervativní katolíci papeže často kritizují za to, že se vymezuje proti organizovaným snahám o přivádění věřících na katolickou víru. "Církev neroste skrz proselytismus, ale skrz půvab," řekl dnes František za potlesku duchovních. Proselytismus je cílená snaha získat nové věřící.

V Maroku žije zhruba 23.000 katolíků, většina z nich jsou evropští přistěhovalci a migranti ze subsaharské Afriky. Katolická menšina tvoří méně než jedno procento 35milionové marocké populace. Tamní úřady přechod z muslimské na křesťanskou víru neuznávají, ačkoliv obě skupiny žijí v zemi dlouhodobě v míru. Za konvertování ke křesťanství hrozí muslimům v Maroku až tři roky vězení, připomněla agentura Reuters.

O náboženské toleranci a islámu bez radikálních projevů hovořil František v sobotu i s marockým králem Muhammadem VI. Papež před monarchou a dalšími marockými představiteli prohlásil, že všichni věřící by měli společně vzdorovat náboženskému fanatismu a extremismu, neboť je "urážkou víry a samotného Boha". Obhajoval také svobodu náboženského vyznání, na niž pod něj má právo každý člověk.