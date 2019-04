Letadlo EgyptAir, které se zřítilo s 66 lidmi na palubě, nesmělo do vzduchu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Letadlo společnosti EgyptAir, které spadlo na cestě z Paříže do Káhiry do Středozemního moře, neprošlo náležitou údržbou a nemělo vůbec vzlétnout. Uvádí to expertní zpráva, již si zadalo francouzské ministerstvo spravedlnosti. Neštěstí se stalo v roce 2016 a o život při něm přišlo 66 lidí.