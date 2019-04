Alžírská ústavní rada potvrdila demisi Butefliky

Ústavní rada dnes na svém zasedání potvrdila, že prezidentský úřad je neobsazený. Podle ústavy o tom musí informovat parlament. Pak se mají sejít obě parlamentní komory a prezidentské funkce se dočasně ujme předseda Rady národa (horní komory). Je jím nyní sedmasedmdesátiletý Abdal Kádir bin Sálah. Úřadující hlavou státu může zůstat maximálně 90 dní, během nichž musí vypsat prezidentské volby. Sám v nich kandidovat nesmí.

V případě, že by nebyl obsazen post předsedy horní komory parlamentu, zastával by dočasně prezidentský úřad předseda ústavní rady, jímž je nyní sedmdesátiletý Tajíb Belaíz.

Jak připomíná agentura AFP, jsou bin Sálah i Belaíz spjati s nynějším režimem a patří k Buteflikovým blízkým.

Ústava také stanoví, že po dobu dočasného prezidentství nelze měnit složení vlády. Úřadující prezident také nesmí vypisovat referenda, nemůže dát podnět ke změně ústavy ani vydávat dekrety. Nemá rovněž právo udílet milost nebo zasahovat do výšky trestů.

Alžírská agentura APS zveřejnila Buteflikův dopis na rozloučenou. "Odcházím z politické scény beze smutku a strachu o budoucnost naší země a vyzývám vás, abyste zůstali jednotní a nikdy se nerozdělovali", stojí v dopise adresovaném "drahým sestrám a bratrům".

"Nemohu ukončit své prezidentské působení bez posledního poselství a bez žádosti o odpuštění těch dětí své vlasti, vůči nimž jsem nechtěně nesplnil svůj úkol, byť jsem byl hluboce odhodlán sloužit všem Alžířanům a Alžířankám," sděluje Buteflika a označuje se jako "napříště obyčejný občan".

Vyjádřil také "hrdost nad svým přínosem k tomu, že Alžírsko vstoupilo do 21. století v lepší situaci a s významným pokrokem, jehož se podařilo dosáhnout ve všech oblastech a ve prospěch národa". "Strávil jsem těch 20 let službou vám a bůh je svědkem mé upřímnosti a loajality". Bez konkretizace ještě uvedl, že se nyní chce stáhnout do ústraní.