Haftar narazil na tuhý odpor, jeho vojáci byli vyhnáni od Tripolisu. Ozvalo se Rusko

Aktualizováno 5.4.2019, 12:34 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kreml nepomáhá armádě věrné východolibyjskému polnímu maršálovi Chalífu Haftarovi v tažení na západ země a podporuje politické řešení libyjského konfliktu, které by zamezilo dalšímu krveprolití. Podle agentury Reuters to dnes řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Generální tajemník OSN António Guterres dnes oznámil, že odletí do východní Libye a s Haftarem pohovoří. Haftar nedávno nařídil své Libyjské národní armádě (LNA), aby pochodovala na Tripolis. Vláda v Tripolisu nato vyhlásila bojovou pohotovost všech bezpečnostních sil. Dnes agentura AFP informovala, že vojáci věrní libyjské vládě vyhnali příslušníky LNA z kontrolního stanoviště 27 kilometrů západně od Tripolisu.