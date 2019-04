Chaos v Libyi? Maršál Haftar před branami Tripolisu. Stín Macrona se vznáší nad Libyí, píše italský list

Posiluj mír, jen tak můžeš vyvolat válku

První srážka mezi konvoji a letadly. Libyjská národní armáda (LNA), vedená maršálem Chalifou Haftarem, stojí před branami hlavního města Tripolisu. Mohl se maršál Haftar rozhodnou sám? ptá se italský konzervativní list Il Giornale. A sám si odpovídá: Ne! Podle informací Il Giornale stojí za rozhodnutím Libyjské národní armády stojí Paříž.

Maršál Haftar, který podporuje vládu v Tobruku, jež vzešla z parlamentních voleb v roce 2014, neuznává autoritu Fajize as-Sarradże, stojícího na čele vlády národní jednoty, jež byla utvořena koncem roku 2015 pod ochrannými křídly Organizace spojených národů (OSN).

Přitom Francie, Velká Británie, Itálie, Spojené arabské emiráty a Spojené státy zahájily společně tím, že učinily na adresu všech libyjských frakcí provolání, aby zastavily veškeré násilí. „Naše vlády jsou proti jakékoli vojenské akci v Libyi a budou držet jakoukoli libyjskou frakci zodpovědnou za další urychlení občanského konfliktu," uvádí se v prohlášení. „V delikátní fázi přechodu riskují vojenské iniciativy a hrozba jednostranných akcí pouze návrat chaosu do Libye," opakuje prohlášení.

Za touto výzvou by se však mohla být mnohem složitější pravda, protože – a to je zbytečné popírat - , tvrdí Il Giornale, že maršál Haftar se nemohl rozhodnout k tažení na Tripolis zcela spontánně, neboť měl na starosti v posledních i dobytí Garianu, pouhých 100 kilometrů od ústředí vlády Fajize as-Sarradże. Bylo by jenom „těžké uvěřit, že Haftar", by si za „pomoci Egypta, Francie a Arabských Emirátů", kteří ho podporují, „vybral (nějakou)celkovou přestávku „Něco se muselo stát," píše Il Giornale.

Paříž dala maršálovi Haftarovi „zelenou"

Italský konzervativní list odkazuje na zprávu, která vyšla na portálu Libya security studies, vydanou 2. dubna, v níž se uvádí, že to byla právě Paříž, jež dala „zelenou" za účelem mobilizace 106 brigády LNA, zvané Mudžahfal, aby se „posunula směrem k Tripolisu". Zdroj, který nechtěl být jmenován, vysvětlil, že armáda vedená Haftarem se bude „pohybovat přes oblast Al-Shuvajríf, aby vstoupila do sousedství Saláh ad-Dín, jihozápadního Tripolisu".

Podle tohoto zdroje bylo rozhodnuto „po bezpečnostní schůzce, která se konala ve vojenském operačním sále pod francouzským velením v Benghází", kde sídlí generální velitelství sil libyjské armády, aby „vstoupily do Tripolisu, aby osvobodily ho od ozbrojených milic". Do operace byla vyslána 106 brigáda, prapor Taríka Bin-Zijída, 73. brigádu a 166t brigádu libyjské armády", stojí k exkluzivním reportu porálu. Zprávy byly potvrzeny z bezpečnostního zdroje v Benghází, jak říká, že LNA stále shromažďuje síly jihozápadní Tripolis.

Zdroj dodal, že „prapory a vojáci dosáhli oblasti Al Jufráhu, aby pokračovali v postupu směrem k Tripolisu". Al-Munzír Umar al-Khartuš, náčelník mediální kanceláře 73. pěší brigády Libyjské národní armády řekl, že armáda vedená Haftarem poslala ve směru k jihozápadní a západní Libyi „několik praporů" a je „připravena k pohybu" pod vedením brigádního generála Alího Al-Katanho.

Jelikož je Haftarovo vedení podporováno z Paříže, bylo by „těžké uvěřit", že Paříž „nevěděla všechno", píše Il Giornale. Vzhledem k tomu, že mezi oběma stranami dochází ke stále větší kooodinaci i s ohledem na nedávné nálety na povstalce v Čadu, je velmi pravděpodobné, že „obecné kroky" postupu jsou ve Francii známy. Tento pohyb představuje problém zejména pro Itálii, píše Il Giornale. Včerejší cesta italského premiéra Giuseppe Conte do Kataru se pokusila učinit z dosavadní „obrněné osy" nepřátelskou zemi Arabských Emirátů.

Pro Macrona by mohl být pohyb maršála Haftara užitečný, neboť Francie byla jednou ze zemí, jež byly nejvíce postižených skutečností, že plán OSN vedl k odložení voleb a vytvoření cestovní mapy, jež naopak posloužila Itálii. „Žluto-zelená" vláda v Itálii, tvořená Hnutím 5 hvězd a Ligy, je podle listu „jednou nohou" v Libyi. Slabým bodem pro Řím je ale nyní angažmá Paříže, protože Itálie podcenila „nadměrnou sílu Haftara".

„Nyní se zdá být jasné, že vláda v Tripolisu nemá schopnost v tom, aby podpořila přechod země," píše italský konzervativní list. „Zatímco spojenci Haftara, ačkoliv potvrzují vůli k míru, zdá se být jasné, že budou moci sedět u jednacího stolu v postavení síly. A Francie se těší, že zasáhne zájmy Itálie" tím, že si „vezme zpátky" dosavadní „libyjský mír".