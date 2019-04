Francie proti Itálii? V Libyi jde o ropu, ale i o vliv. Jakou roli sehrají Američané?

Jak zabránit nové eskalaci bojů v Libyii?

Na dne 14. dubnu chtěla Organizace spojených národů (OSN) uspořádat mírovou konferenci o Libyi. „Nová občanská válka mezi soupeřícími frakcemi v severoafrické zemi by mohla tyto plány zničit," píše německý list. „Namísto vyjednávání o stabilizaci země, rozdělení moci, se zvláštní vyslanec OSN Ghassan Salame bude muset nyní snažit zabránit nové eskalaci bojů, které by se mohly brzy dostat do hlavního města Tripolisu," dodává.

Evropa by měla mít v dnešních dnech „maximální zájem" na „zklidnění situace". Protože Libye je stále nejdůležitější tranzitní zemí pro migranty z Afriky na jejich cestě do Evropy. „V táborech jsou nehumánní podmínky; mučení a znásilnění jsou samozřejmostí. Pašeráci budou moci vykonávat i nadále své bezohledné a lukrativní podnikání, dokud bude existovat libyjská anarchie," soudí Paul-Anton Krüger v komentáři v Süddeutsche Zeitung.

Země byla od všeobecných voleb v roce 2014 rozdělena, připomíná komentátor. „Bojovník Chalífa Haftar se svou milicí ovládá východ s metropolí Benghází. Mezinárodně uznávaná vláda vlády premiéra Fajize as-Sarradże, která se od nástupu do funkce v březnu 2016 nepodařila zemi převzít, je v Tripolisu," podotýká.

Velké části západu Libye jsou ovládány místními milicemi

V hlavním městě se podle něj může udržet jen proto, že ji podporují některé mocné milice. Velké části západu Libye jsou vlastně všechny ovládány místními milicemi. „Evropa udělala chybu, když po svržení diktátora Muammara al-Kaddáfího v roce 2011 z velké části zemi opustila. Libye se v letech 2011 nebo 2012 nedostala do chaosu , ale až v roce 2014," míní, čímž situaci oddálila. Nikoliv ale na dlouho.

Koloniální minulost evropským mocností tu hraje také svou roli. „V poslední době se mezi bývalou koloniální silou Itálie a Francií objevila tvrdá konkurence, která zde plní roli zprostředkovatele. Kromě toho, soupeřící regionální mocnosti provádějí převážně bez překážek ze Západu boj na blízko v samotné v Libyi. Maršál Haftar „dostává otevřenou podporu z Egypta a Spojených arabských emirátů" a zároveň „méně otevřeně z Ruska", ale také zásadně z Francie. Regionální mocnosti Turecko a Katar „podporují své odpůrce", výrazně islamistické milice z Misuráty.

Doposud instituce jako Evropská unie a Rada bezpečnosti OSN jen mlčky sledovaly, jak se Haftar rozmohl vojensky na jihu země a v oblastech hlavních ropných polí. Nyní, kdy Spojené státy americké hrozí Francii, Velké Británii, Itálii a Spojených arabských emirátů ve společném prohlášení „vytáhnout na ty, které mají za odpovědné" za občanskou válku, musejí již rychle následovat činy, varuje německý list.

Je to všechno o tom, kdo ovládá bohatství země, zejména ropy

Na rozdíl od mnoha krizových zemí na Blízkém východě má právě Libye dostatečné zdroje na zásobování své populace. Konflikty nejsou navíc vedeny ani podél denominačních dělících čar. „Je to všechno o tom, kdo ovládá bohatství země, zejména ropy,"shrnuje komentátor. „Haftar a jiní vůdci milic, včetně vlády, jsou méně poháněni ideologií než ekonomickými zájmy, navzdory jejich stále bombastické rétorice," dodává.

To by podle něj mělo být „výchozím bodem": zatímco cílené sankce nemohou urovnat konflikty, mohou zvýšit náklady válečníků a snížit atraktivitu použití síly. „Namísto tajné podpory jedné nebo druhé strany v Libyi musejí všechny cizí mocnosti naléhat, aby přinutily bojující strany sednout si ke stolu," zdůrazňuje. „A pokud neexistuje jiný způsob, měli by být Evropané připraveni vyslat do země mírovou misi s arabskými státy," uzavírán autor svůj komentář v německém liberálně-levicovém listu.