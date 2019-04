Jak za kolonialismu? Paruky pro soudce vyvolaly v Zimbabwe pohoršení

Vládní opatření vzbudilo vlnu nevole zejména na sociálních sítích. Mnozí zpochybňují, zda je rozhodnutí hospodárné. Poukazují jednak na fakt, že většina soudních síní v Zimbabwe je špatně vybavena, ale i na na tísnivou ekonomickou situaci v zemi. Podle Světového potravinového programu OSN žije asi 63 procent ze 17milionové populace v Zimbabwe pod hranicí chudoby.

🇿🇼 I discarded articles in my feed about #Zimbabwe spending £118k on 64 horsehair wigs from London last week assuming they were from satirical news outlets. Turns out they were not... 😶



🔖 https://t.co/8TZ3LaFZjj pic.twitter.com/zxNkcJfv6J