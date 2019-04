Řež v Chartúmu: Tisíce lidí se bouří proti vládě, pronikly až k sídlu armády

Protesty, které v Súdánu propukly loni v prosinci, byly původně namířeny proti zvýšení cen paliva a potravin. Následně však přerostly v požadavek ukončení 30leté vlády prezidenta Bašíra. Vládní síly na demonstrace odpověděly slzným plynem, střelbou gumovými i ostrými náboji a masovým zatýkáním. Předpokládá se, že při demonstracích bylo zraněno zhruba 2000 lidí.

Another video from outside the #Sudan armed forces HQ showing the massive scale of the protests. (video from: @G9ashraf) #موكب6ابريل pic.twitter.com/DmSxWUxCQh