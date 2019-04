G7 děsí vývoj v Libyi. Haftar musí ukončit tažení na Tripolis, žádají ministři

Ministři či jejich zástupci měli na schůzce ve Francii původně jednat zejména o kybernetické bezpečnosti a o přípravě srpnového summitu této skupiny, kterou tvoří Kanada, Francie, Itálie, USA, Japonsko, Německo a Británie. Schůzce ale nakonec dominovala situace v Libyi, kde tento týden polní maršál Haftar, ovládající část země, zahájil tažení na Tripolis. Tuto metropoli má v rukou vláda, kterou uznává OSN.

"Dohodli jsme se, že musíme využít všech možností, které máme k dispozici, abychom zvýšili tlak na strany konfliktu, zejména pak na Haftara, abychom se vyhnuli vojenské eskalaci," řekl dnes novinářům německý ministr zahraničí Heiko Mass s tím, že každá země k tomu využije "své vlastní kanály". Itálie a Francie mají v Libyi přímé kontakty, dodal. Už v pátek ale ministři zahraničí G7 uvedli, že jsou rozhodně proti jakékoli vojenské akci v Libyi.

Tripolis je stejně jako zbytek západní Libye ovládán mezinárodně uznávanou vládou, východ země ovládá Haftar, který nedávno nařídil své Libyjské národní armádě (LNA), aby pochodovala na Tripolis. Vláda v Tripolisu poté vyhlásila bojovou pohotovost všech bezpečnostních sil.

Situaci v Libyi se snaží řešit i OSN, jejíž generální tajemník António Guterres v pátek neúspěšně jednal v Libyi s Haftarem. Za týden by se měla konat v Ghadámisu na západě země konference, která má dohodnout termín parlamentních a prezidentských voleb. "Tu konferenci jsme připravovali rok, takže své politické úsilí jen tak rychle nevzdáme," řekl dnes v Tripolisu zvláštní zmocněnec OSN pro Libyi Ghassan Salamé.

Eastern Libyan forces, led by Khalifa #Haftar, secured Gharyan, arrive in al-Heira area; Should Haftar be successful in his campaign to take #Tripoli by force, he will move closer to controlling all of #Libya as control maps show. https://t.co/Sm2LaOzeQW pic.twitter.com/5Y5aqEmrsE