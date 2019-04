Situace v Libyi se vyhrocuje: Zahájena operace "Vulkán hněvu". OSN žádá humanitární příměří

"UNSMIL vyzývá všechny ozbrojené strany nacházející se v oblasti jižních předměstí Tripolisu, aby respektovaly humanitární příměří od 16:00 do 18:00 (18:00 až 20:00 SELČ) v zájmu zajištění evakuace zraněných a civilistů týmy záchranářů a libyjského Červeného půlměsíce," citovala agentura AFP ze stručného prohlášení UNSMIL.

Jednotky samozvané Libyjské národní armády (LNA), která je spřízněna s odpadlickou vládou na východě země a které velí Haftar, dorazily podle tiskových agentur na předměstí libyjské metropole a střetly se tam s bezpečnostními jednotkami mezinárodně uznávané vlády.

#Libya'n National Army's troops were caught on camera this morning at the Swani bridge, 20 km of #Tripoli, on the road leading directly to the capital from the southwestern direction. This means that the advance of Khalifa #Haftar's LNA is still going on deeper into Tripoli. pic.twitter.com/QmMDYRAmM1