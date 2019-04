Súdán postihl výpadek elektřiny, pokračují masové demonstrace

K výpadku elektřiny ministerstvo v prohlášení pouze uvedlo, že inženýři a technici se snaží obnovit dodávky.

Protesty proti súdánskému prezidentovi začaly před téměř čtyřmi měsíci a tento týden byly podle organizátorů jedny z největších. Demonstrace se rozrostly poté, co v pondělí alžírský prezident Abdal Azíz Buteflika v reakci na podobné akce ve své zemi rezignoval. V Súdánu to vyvolalo mezi demonstranty novou naději, že se jim podaří Bašírovu vládu ukončit.

No words can express our feelings ... #Sudan 🇸🇩#موكب6ابريل pic.twitter.com/cE6vfLWn1L