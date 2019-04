Ugandská policie osvobodila unesenou turistku z USA

Policie na twitteru napsala, že Američanka i její řidič jsou v pořádku a v bezpečí. Bližší detaily neposkytla. Únosci unikli a jejich totožnost není známá.

Police & its sister security agencies have today rescued Ms.Kimberley Sue, an American tourist together with her guide who were kidnapped while on an evening game drive at Queen Elizabeth National park.The duo are in good health & in the safe hands of the joint security team.