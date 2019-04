U Tripolisu zuří boje: Haftar podnikl první nálet, uprchlo 2200 lidí. USA a EU jsou ve střehu

Haftar minulý týden nařídil své armádě, aby pochodovala na Tripolis. Vláda v Tripolisu reagovala vyhlášením bojové pohotovosti všech bezpečnostních sil. V neděli Haftar oznámil, že jeho armáda podnikla svůj první nálet na předměstí libyjské metropole.

Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že mezi 32 oběťmi bojů jsou i civilisté. LNA ohlásila, že přišla o 14 svých lidí.

Z Tripolisu podle OSN od 4. dubna před boji uprchlo 2200 civilistů a dá se čekat, že budou utíkat další. Podle OSN mají teď humanitární agentury zdravotnické vybavení a léky, jež umožní ošetření až 210.000 lidí po tři měsíce.

Podpůrná mise OSN (UNSMIL) v neděli vyzvala, aby bylo na předměstí Tripolisu vyhlášeno krátkodobé příměří umožňující evakuaci civilistů a zraněných. Mluvčí mise dnes sdělil agentuře AFP, že příměří zatím není a libyjští záchranáři se do oblasti bojů nemohou dostat. Také Mogheriniová se vyslovila pro vyhlášení humanitárního příměří a pro obnovu politických jednání.

The U.S. is deeply concerned about fighting near Tripoli. We have made clear that we oppose the military offensive by Khalifa Haftar's forces. We continue to press Libyan leaders, together with our international partners, to return to political negotiations. pic.twitter.com/xM5ID6IxqX