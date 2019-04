V Súdánu to vře: Armáda chránila demonstranty proti policii a tajné službě +VIDEO

Vozy bezpečnostních složek, z nichž se na demonstranty pálil slzný plyn, dnes vytlačili vojáci. Podle svědků se pak členové tajné služby a pořádkové policie pokusili rozehnat protest podruhé. Vojáci stříleli výstražně do vzduchu. Lidé protestují před ústředím armády, vojáci v okolí budovy vztyčili barikády.

Armáda se dosud do nepokojů nevměšovala. Nynější třídenní protest je od počátku manifestací nejmohutnější, uvedla BBC.

Members of the Sudanese army reportedly fight off security forces sent to disperse protesters from sit-in front of the army’s headquarters in Khartoum, #Sudan April 8, 2019 pic.twitter.com/hF2CkP42aF