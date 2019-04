Pytláka v jihoafrickém parku ušlapal slon, tělo muže pak sezřali lvi

Komplicové oběti nejprve pytlákovu rodinu uvědomili tom, že muže ušlapal minulé úterý slon. Rodina o tom informovala SANParks, která vyslala strážce parku, aby nalezli pozůstatky pytláka.

Strážci minulý čtvrtek ale našli pouze hlavu oběti. "V oblasti máme potvrzenu přítomnost lví smečky a vypadá to, že ti pozůstatky oběti sežrali," uvedl mluvčí SANParks Isaac Phaahla.

"Vstoupit do Krugerova národního parku pěšky není obezřetné," reagoval na událost ředitel parku Glenn Phillips. "Je to dokonce nanejvýš nebezpečné a tento incident to jen znovu dokazuje," dodal.

Čtveřice pytlákových kompliců byla zatčena a tento týden stanou před soudem.

BREAKING! A #rhino #poacher was killed by an #elephant and then eaten by a pride of #lions in @SANParksKNP, #SouthAfrica.



The other four individuals were arrested and are currently in police custody. They will appear in court in due course.



🌍👉@WorldAnimalNews @Peace_4_Animals pic.twitter.com/G7Kgnoav3C