Otřes pro globální rovnováhu: Ozbrojuje Haftarovu armádu Rusko? Libye se stává novým ohniskem konfrontace

Libye se vrací jako ohnisko nové globální konfrontace

Se záviděníhodnou periodicitou se na mapě světa objevuje stále více „nových dělících linií" ozbrojené a politické konfrontace. Vedle desetiletích současného arabsko-izraelského konfliktu se objevují stále nové - Sýrie, Venezuela, Írán, Indie a Pákistán. Zatím poslední konflikt se opět rozhořel v Libyi. „Ačkoliv do konfliktu je zataženo více jak 70 států, k přímému vojenskému zásahu jsou připraveny pouze dvě země, Rusko a Spojené státy. Je tomu stejně jako jako za časů dnů studené války," poznamená gazeta.ru.

Minulý týden, 4. dubna, zahájila Libyjská národní armáda (LNA), vedená pětasedmdesátiletým polním maršálem Chalífou Haftarem, dlouholetým souputníkem svrženého a brutálně zavražděného dlouhodobě libyjského vládce Muamara Kaddáfího, nečekávaný útok na hlavní město Tripolis. Ten byl do té doby kontrolován vládou národní dohody. „V Libyi byla formálně utvořena vláda národním konsenzu," píše gazeta.ru, „nicméně země je fakticky rozdělena mezi dvě neslučitelné protikladné síly, nemluvě o tradiční fragmentaci rozličných kmenů."

Maršál Haftar označil za důvod útoku na Tripolis za boj proti neurčitým a nejmenovaným „teroristům". S největší pravděpodobností považuje za „teroristy" oponenty vlády národní dohody jako takové. Ruský portál varuje, že „vnitřní libyjské spory" mohou vést k „neméně rozsáhlé konfrontaci jako válka v Sýrii". Zdá se, že se tu rozhořelo nové ohnisko globální konfrontace.

Faktem je, že za bojujícími stranami v Libyi jsou důležité regionální a světové síly. Dosavadní vláda národní shody byla v zemi ustavena po americké vojenské operaci, kterou vedla americká administrativa prezidenta Baracka Obamy. Libyjskou národní armádu maršála Haftara otevřeně podporují tři státy: Rusko, Egypt a Spojené arabské emiráty.

Je Rada bezpečnosti OSN jen místem k blokování rezolucí?

V neděli 7. dubna svolalo Spojené království mimořádné zasedání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN). Rusko ovšem zablokovalo prohlášení, které Spojené království připravilo, aby došlo k „okamžitému zastavení útoku Haftarovy armády". Jiní členové Rady bezpečnosti zase zablokovali ruské prohlášení, jež vyzývalo k „ukončení nepřátelství proti všem stranám libyjského konfliktu".

Spojené státy, bezprostředně po eskalaci konfliktu, deklarovaly možnost stažení svých vojsk z Libye, neboť, připomíná ruský portál, americký prezident „Donald Trump jednoznačně nedočkává, že by byli američtí vojáci použiti v ještě další válce, zděděné po Baracku Obamovi".

Washington nicméně jasně definoval své postavení. Americký ministr zahraničí Michael Pompeo zveřejnil prohlášení na internetových stránkách ministerstva zahraničí, v němž stojí: „Spojené státy jsou hluboce znepokojeny bojem poblíž Tripolisu. Dali jsme jasně najevo, že jsme proti vojenské ofenzivě Chálifa Haftara a naléháme na okamžité zastavení vojenských operací proti libyjskému kapitálu." Prohlášení je k dispozici i na twitterovém účtu ministerstva.

The U.S. is deeply concerned about fighting near Tripoli. We have made clear that we oppose the military offensive by Khalifa Haftar's forces. We continue to press Libyan leaders, together with our international partners, to return to political negotiations. pic.twitter.com/xM5ID6IxqX