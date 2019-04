Evropa stojí o uklidnění konfliktu v Libyi, říká Mogheriniová

"Dnešní diskuse o Libyi se netýkala migrační problematiky. Libyjci si zaslouží mír, stabilitu a bezpečnost především kvůli sobě. A migrace je důsledek nestability a situace v zemi," zdůraznila na tiskové konferenci Mogheriniová.

Práce EU a OSN v Libyi se ale v první řadě týká tamních obyvatel a dnes o situaci ministři zahraničí unie hovořili jako o problémech země, která je zeměpisně, kulturně i hospodářsky blízká mnoha členům EU. "Proto je pro EU i region významná," poznamenala.

Několik desítek mrtvých si v posledních dnech v Libyi vyžádalo nové kolo násilí. Jednotky Libyjské národní armády (LNA), která je spřízněna s odpadlickou vládou na východě země a které velí polní maršál Chalífa Haftar, se snaží obsadit hlavní město Tripolis a bojují se silami mezinárodně uznané vlády, která tam sídlí.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes po schůzce novinářům řekl, EU rostoucí napětí odsuzuje a hledá mírové uspořádání. Připomněl konferenci, která by se z iniciativy OSN měla uskutečnit v polovině dubna v libyjském Ghadámisu a kde by měly být dohodnuty podrobnosti o parlamentních a prezidentských volbách.

Mogheriniová dnes zdůraznila, že jednoznačná evropská podpora snah OSN uklidnit Libyi je zásadní v situaci, kdy "jiní mezinárodní a regionální hráči vypadají, že proces vedený OSN podporují poněkud méně přesvědčivým způsobem, abych použila eufemismu".

Situace v zemi je podle Mogheriniové stále více znepokojující. Libye je přitom pro Evropu jedním z klíčových míst při zvládání migrační krize. EU například podporuje budování tamní pobřežní stráže, která brání vyplouvání plavidel s migranty či je zachytává ještě v pobřežních vodách této severoafrické země. Nevládní organizace i agentury OSN ale kritizují situaci v libyjských uprchlických střediscích.

Podle Petříčka jsou obavy z možného rostoucího počtu migrantů, kteří chaosu v Libyi zkusí využít k cestě přes moře na sever do Evropy, na místě. "EU musí být připravena na to, že eskalace konfliktu by mohla vést k nárůstu uprchlíků ve Středozemním moři," podotkl český ministr.

Šéfka diplomacie EU řekla, že příslušníci evropské operace Sophia i přes rostoucí napětí dál pokračují s výcvikem libyjské pobřežní stráže. Zopakovala také své výhrady k nedávnému rozhodnutí států bloku dočasně zastavit využívání lodí v této evropské námořní operaci. Podle Mogheriniové to výrazně omezuje možnosti operace plnit efektivně mandát, jehož částí je také kontrola omezení, která v souvislosti s Libyí platí.