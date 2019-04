Tripolis bude zničen "osou zla"? Počet mrtvých roste, uprchlíci v ohrožení

IOM vyzvala své pracovníky, kteří v Tripolisu žijí, aby nevycházeli ze svých domovů. OSN se obává, že uprchlíci, kteří jsou nyní v Libyi, mohou být zneužiti jako lidské štíty nebo přinuceni bojovat. Podle WHO hrozí, že bude-li konflikt trvat déle, vyčerpají se zásoby libyjského zdravotnictví, které je už nyní přetíženo.

Šéf libyjsko-italské obchodní komory Gianfranco Damiano potvrdil, že část italských podniků zapojených v libyjském ropném sektoru a stavebnictví se z Tripolisu stahuje kvůli bojům. Provoz italských firem je zachován pouze v některých oblastech, jako je Benghází na východě země či Misuráta východně od Tripolisu.

Někdejší tuniský prezident Munsif Marzúkí dnes řekl, některé arabské státy daly Haftarovi k jeho tažení souhlas. Marzúkí vyjádřil obavy, že Tripolis bude zničen.

#Libya- video purportedly showing the attack on #Mitiga Airport, #Tripoli, showing an aircraft (looks like it could be an SU-22 but very poor quality video...) firing two rockets at the airport pic.twitter.com/60wtf5pUg8