Buteflika po vlně protestů padl. Úřadujícím prezidentem Alžírska se stal šéf senátu

Bin Sálah bude v čele země 90 dní, jak nařizuje alžírská ústava, uvedla s odvoláním na státní televizi agentura AFP. Podle ústavy mají být do té doby připraveny nové volby.

Protesty v Alžírsku vyvolalo dřívější Buteflikovo oznámení, že se hodlá v prezidentských volbách ucházet o pátý mandát. Exprezident je přitom těžce nemocen a od roku 2013 nekomunikoval s veřejností. V čele země stál 20 let. Demonstrace po jeho demisi však neutichly. Alžířané se nyní chtějí zbavit celého mocenského systému a požadují, aby odstoupili i politici, kteří patřili ke stoupencům bývalého prezidenta. Jedním z těchto stoupenců je právě předseda hodní komory parlamentu bin Sálah.

Love this from yesterday's protests in #Algeria. I know I and other historians have been focused on the historical references in the protesters' signs, but there is also such a wealth of creative pop culture references. pic.twitter.com/fXjYzWpNTi