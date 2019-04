V Súdánu teče krev: Policie a vojáci střílejí do demonstrantů, počet obětí stoupá

Protivládní protesty vypukly v Súdánu loni v prosinci původně proti zdražení paliva a potravin, posléze začali demonstranti požadovat odstoupení prezidenta Bašíra, který zemi vládne už 30 let. Ten ale odstoupit odmítá.

Napětí se vystupňovalo v neděli, kdy se demonstranti shromáždili u areálu, v němž v centru Chartúmu sídlí ministerstvo obrany, prezident a bezpečnostní složky, a utábořili se tam. Zpravodajský server BBC dříve napsal, že demonstrace jsou nyní největší od počátku protestů. Poprvé se k nim připojila i skupina prominentních opozičních vůdců.

On third night of sit-in at army headquarters in Khartoum, #Sudan, initial reporting of 5 killed including 2 soldiers and 100 wounded as security forces attempted to disperse protesters and 2 army units fought them off pic.twitter.com/Dzdf89Kbwg