Počet obětí cyklónu Idai přesáhl 1000, postižená oblast bojuje s cholerou

"Vláda s lítostí oznamuje, že počet mrtvých se zvýšil na 344," oznámila v úterý zimbabwská ministryně informací Monica Mutsvangwaová. Oficiální počet obětí v Mosambiku byl téhož dne 602 lidí. V Malawi způsobila tlaková níže před vlastním průchodem cyklónu rozsáhlé záplavy, při nichž zemřelo 59 osob.

🚛🚚Over 5,000 tons of food 🍚🌽from @WFP warehouse in #Zambia on their way to #Malawi and #Mozambique.



This food will support relief efforts for victims of #CycloneIdai, for which WFP has provided food rations to more than 700,000 people so far. pic.twitter.com/IhtdML470k