Súdánský prezident Bašír byl svržen, moc převezme armáda

Vlna protestů, která v Súdánu začala v prosinci, byla původně namířena proti zvýšení cen paliva a potravin. Následně však přerostla v požadavek ukončení třicetileté vlády prezidenta Bašíra.

Armáda dnes informovala, že brzy učiní ve státní televizi důležité oznámení. Vojáci v minulých dnech několikrát bránili demonstranty před tajnou službou a pořádkovými policií. "Ozbrojené síly brzy učiní důležité prohlášení. Buďte na něj připraveni," oznámila státní televize bez dalších podrobností. "Je to tady, vyhráli jsme," skandovali demonstranti před ministerstvem obrany, kteří se pak vydali na pochod městem.

BREAKING: Sudan's long-serving president Omar Hassan Al Bashir has steppd down and left the country.also Reports say" Military forces have surrounded the presidential palace" & The international airport in #Sudan's capital of #Khartoum has been closed by Military forces. pic.twitter.com/4fZRFXZDYD