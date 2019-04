Boje v Libyi mají už 56 obětí, 6000 lidí na útěku. Mezi Francií a Itálii propukl spor

LNA dosud působila hlavně na východě Libye, nedávno obsadila také jih země. Její postup do hlavního města se snaží se svými spojenci zastavit armáda věrná vládě premiéra Fáize Sarrádže. Podle Reuters se nyní fronta zastavila na jižním předměstí, asi 11 kilometrů od tripolského centra.

Libye prožívá další krizi v chasou, který v této severoafrické zemi panuje od svržení diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011. Za Haftarem stojí některé arabské země, podporovala jej také Francie. K jejímu postoji je kritická Itálie, bývalý koloniální vládce Libye.

