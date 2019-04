Súdánští demonstranti se utábořili u ministerstva obrany. Zakročí armáda?

Demonstranti, kteří se u ministerstva obrany i přes noc účastnili protestu vsedě, vyzývají mimo jiné k hromadným pátečním modlitbám po svržení autokratického prezidenta, jenž africké zemi vládl 30 let.

V posledních čtyřech měsících demonstranti protestovali proti Bašírovi. Nyní ale odmítají rozhodnutí zřídit přechodnou vojenskou radu, která má zemi vládnout následující dva roky a až na konci přechodného období se mají uskutečnit volby. Naopak chtějí pokračovat v protestech, dokud nebude ustavena civilní vláda.

A soldier plays the saxophone with protesters at the sit-in outside of army headquarters, Khartoum, #Sudan pic.twitter.com/FVIQabZMLG