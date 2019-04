Nová válka v Libyi: Může to být horší než v roce 2011. Začnou prchat stovky tisíc lidí?

Libyjské sdělovací prostředky hovoří o bombardování i hustě obydlených oblastí, útocích na sanitky, přerušování elektřiny a o civilistech uvízlých na bojové linii. WHO upozornila, že lidé používají znečištěnou vodu a že hrozí riziko rozšíření infekcí.

Saíd Džaafar Husajn, který zastupuje WHO v Libyi, řekl, že jeho organizace dodala nemocnicím soupravy k ošetření zraněných. "Zatím před boji uprchlo 6000 lidí, ale WHO má záložní plán pro případ, že budou prchat další tisíce nebo stovky tisíc," sdělil. Podle Reuters už domovy opustilo 9500 lidí.

See @UNOCHA update no.3 on humanitarian situation in #Tripoli #Libya

*500,000+ child are at immediate threat.

*4,500 civilians has been displaced

*Concerns remain for the protection of civilians trapped in areas close to frontlines.

Full report: https://t.co/cKziiIEDGQ pic.twitter.com/o6eHKiAEtl