Súdán řídí vojenská vláda. Nevydá Bašíra do Haagu, kde je obviněn z genocidy

Zajn Ábidín dnes řekl, že vojenská rada se chystá navázat dialog s protestujícími před ministerstvem obrany. Přechodná rada podle něj "nebude lidem nic vnucovat" a ještě dnes chce zahájit dialog s jednotlivými politickými skupinami, s výjimkou dosavadní vládní strany Národní kongres, jíž ale podle Ábidína bude umožněna účast v příštích volbách.

"Jsme ochránci požadavků lidu na základě konsensu politických subjektů," uvedl Ábidín. Zdůraznil, že přechodné období, které bylo vyhlášeno až na dva roky, může trvat třeba jen měsíc. Zajn Ábidín také řekl, že Bašír, viněný z válečných zločinů, nebude vydán do zahraničí, dokud bude rada u moci. Mohl by však být postaven před soud přímo v Súdánu. "Možná ho budeme soudit, ale nevydáme ho," poznamenal Zajn Ábidín.

"The people want to bring down the regime" Sit-In outside of army headquarters continues into the night despite announced 10pm-4am curfew, Khartoum, #Sudan pic.twitter.com/dHzQBeMlsa