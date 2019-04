V Kongu řádí epidemie eboly, WTO zatím stav mezinárodní nouze nevyhlašuje

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Světová zdravotnická organizace (WHO) na doporučení expertů zatím kvůli epidemii eboly v Kongu stav nouze mezinárodního rozsahu nevyhlásila. Dnes to oznámil generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Šéf expertního grémia Robert Steffen podle agentury DPA vysvětlil, že nebezpečné virové onemocnění se zatím nerozšířilo do sousedních zemí. Nicméně nebezpečí, že se tak stane, je vysoké, varovala WHO.