Ivanka Trumpová navštívila Afriku, propaguje program americké vlády

Kromě Etiopie zavítá Ivanka ještě do Pobřeží Slonoviny, napsala agentura Reuters. Dcera amerického prezidenta se během cesty zúčastní konference pořádané Světovou bankou, v plánu má také návštěvu kakaové plantáže a jednání o ekonomických příležitostech pro ženy v západní Africe.

"Věříme, že investovat do žen je chytrá rozvojová politika a je to chytré podnikání. Je to také v našem bezpečnostním zájmu, protože samostatné ženy jsou přínosem pro mír a stabilitu," řekla Trumpová při setkání s pracovnicemi ve výrobě kávy.

Program W-GDP si klade za cíl do roku 2025 pomoci 50 milionům žen získat dobře placená místa. Web americké iniciativy uvádí, že nízká účast žen v pracovním procesu poškozuje v rozvojových zemích ekonomický růst a boj s chudobou.

Zpravodajská společnost BBC podotýká, že politika Spojených států v Africe se za Trumpova prezidentství soustředí na boj proti terorismu a tlumení vlivu Číny. "Když jeho administrativa na sklonku roku 2018 konečně představila svou dlouho odkládanou africkou strategii, mnozí ihned poukazovali na to, že se v ní neobjevují body upřednostňované v minulosti jako je propagace demokracie, svobodných voleb a politických a občanských práv," uvádí BBC.