Krize v Súdánu pokračuje: Armáda slíbila civilní vládu, opozici to nestačí

Mluvčí armády Šamseldin Kibaši v projevu vysílaném súdánskou televizí v noci na dnešek vyzval opozici, aby vybrala nového premiéra. Vojsko podle něj toto rozhodnutí uvede do praxe. Prohlášení přišlo po druhém dnu vyjednávání armádních špiček s organizátory několik měsíců trvajících protestů, které vedly k pádu Bašírova režimu.

Súdánská profesní asociace, která stojí v čele demonstrací, podle stanice BBC nejeví chuť činit kompromisy s nově vzniklou vojenskou juntou. Tisíce Súdánců v noci na dnešek pokračovaly v protestu, při němž od soboty okupují prostranství před sídlem armády a požadují "okamžitý a bezpodmínečný" přechod k plně civilní vládě s mandátem na čtyři roky.

