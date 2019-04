Do Evropy může zamířit 800 tisíc uprchlíků, varuje libyjský premiér

"Rychle něco udělejte, protože zhoršená situace v Libyi může přimět na 800.000 uprchlíků, aby zamířili do Itálie a do Evropy," prohlásil premiér. Řekl také, že mezi těmito lidmi jsou zločinci a hlavně islámští radikálové napojení na samozvaný Islámský stát (IS).

Sarrádž vyzval západní svět, aby pomohl v Libyi nastolit mír. "Čelíme skutečné válce, která nás sjednotí a která nám byla vnucena. Jsme mírumilovný národ, který se stejně jako naše armáda brání. Stále se válčí, boje pokračují," řekl Sarrádž.

Pictured are men, women and children refugees and migrants at a detention centre in #Tripoli, #Libya, which UN Secretary-General António Guterres visited on Thursday. "I am deeply shocked and moved by the suffering pic.twitter.com/ZwtvQMDtk9