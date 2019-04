V Libyi vypukne krvavá řež? Na válku se chystají desítky ozbrojených milic

Postup Haftarových jednotek sjednotil různorodé skupiny, které spolu v minulosti vedly vzájemné boje, aby podpořily vládu Fáize Sarrádže uznávanou OSN, a zabránily tak návratu vlády jednoho muže. Podle nevládního organizace Mezinárodní krizová skupina (ICG) jsou síly mezi vojenskými koalicemi tripolské vlády a maršála Haftara vyrovnané.

Haftarova samozvaná Libyjská národní armáda (LNA) je složena ze zbytků armády svrženého diktátora Muammara Kaddáfího, klanových milicí i ultrakonzervativních islamistů. Z vnějšku spíše než její protivníci připomíná pravidelnou armádu s jasným velením. Jejím spojencem jsou skupiny ze západolibyjského města Zintán, které byly vytlačeny z Tripolisu v roce 2014. Na mezinárodním poli ji podporují Spojené arabské emiráty Egypt, Rusko a Francie.

