Školačky pomalovaly fotku prezidenta Burundi, byly zatčeny

Podle oficiálního vyjádření školy porušily studentky školní řád "paděláním svých učebnic". Od začátku příštího školního roku se budou muset vzdělávat v jiné škole.

What happens when you doodle on the president's image? In Burundi, it gets you arrested and detained. If you're a student, it gets you arrested, detained, AND expelled. These are some of the images the Burundian schoolchildren doodled. #Burundi #Nkurunzizahttps://t.co/eaNeTJ0hZz pic.twitter.com/KOn3SUVTO5