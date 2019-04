Hon na okolí svrženého Bašíra: V Súdánu zadrželi dva bratry exprezidenta

Bašír byl svržen minulý čtvrtek. Nejprve ho drželi v domácím vězení, poté byl převezen do věznice s maximální ostrahou, kde je uvězněn na samotce.

Pod vojenskou či policejní kontrolu se dostaly i speciální vojenské jednotky blízké Bašírově vládní straně, prohlásil mluvčí přechodné vojenské rady, která v zemi převzala moc.

How to get woken up in #Sudan ? Drums 🥁 , chants and a protest. Video from today, 7 days after Bashir ouster, protests continue: pic.twitter.com/gK5S9A1Eii