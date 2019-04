Ozbrojenci zaútočili na Haftarovu základnu, boje v Libyi mají už 205 obětí

Boje u základny poblíž města Sabhá na jihu Libye i nadále pokračují, uvedl tamní starosta a další místní představitelé. Žádné bližší podrobnosti ale nebyly zveřejněny. Důležitou leteckou základnu, která se nachází v odlehlé pouštní oblasti, dobyly Haftarovy jednotky teprve letos.

Libyjskou metropoli se Haftarovy síly snaží dobýt již několik dní. Pozorovatelé se obávají, že by situace mohla přerůst v plnohodnotnou občanskou válku, podobnou té, při níž byl v roce 2011 svržen bývalý dlouholetý vůdce země Muammar Kaddáfí.

Another video has emerged for the shooting down of #Haftar's Mig 23 on #Tripoli's outskirts by #GNA defenses #Libya pic.twitter.com/Tnj5d11Qgn