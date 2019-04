Svržený prezident Bašír stane před soudem, doma měl kufry s miliony eur

Bývalý prezident je podezřelý z praní špinavých peněz a z držení nelegálně nabytých peněz. Vojenská rozvědka při prohlídce jeho domu našla kufry s více než 350.000 dolarů (osmi miliony korun) a šesti miliony eur (154 miliony korun).

"Prokurátor nařídil zatknout bývalého prezidenta, rychle ho vyslechnout a připravit proces. Zástupci prokuratury ho vyslechnou ve věznici Kobar," sdělil zdroj Reuters.

