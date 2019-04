Tripolis pod těžkou palbou: Na libyjskou metropoli dopadaly v noci střely z dronů

Obyvatelé hlavního města v uplynulých několika dnech hovořili o útocích bezpilotních letounů. Zda střely v noci na dnešek dopadaly rovněž z dronů či z letadel, zatím není jasné. Útok každopádně vyvolal intenzivní střelbu systému protiletecké obrany.

Přinejmenším jedna střela podle agentury Reuters zasáhla vojenský tábor, ve kterém se zdržují síly věrné tripoliské vládě. Zda si útok vyžádal oběti, není známo.

#Libya. It seems, #Tripoli under heavy shelling this night. the video showing moment a launch rocket towards the city. pic.twitter.com/zj2RDTkukf