Haftar zpomalil tažení na Tripolis. Prý kvůli civilistům, na útěku jich je 32 tisíc

V Tripolisu sídlí vláda, která má podporu OSN. Haftarova LNA, která je spřízněná s kabinetem na východě země, zahájila tažení na hlavní město 4. dubna. Nyní hrozí, že boje se změní v občanskou válku takových rozsahů, které v roce 2011 vedly ke svržení dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího, podotýká AP.

V neděli WHO informovala, že si současné boje vyžádaly 254 lidských životů, včetně vojáků a civilistů. Nejméně dalších 34 lidí přišlo o život za uplynulé dva dny a 1228 bylo zraněno, uvedla organizace.

#Haftar has been taking control of cities in East #Libya through deliberate filming and dissemination of the most depraved war crimes imaginable in order to terrorise residents into submission. He is now doing this around #Tripoli as he has suffered losses in ground combat https://t.co/yt6KU1INEn