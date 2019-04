Povedou boje v Libyi k další migrační vlně? Musíme se zachránit sami, tvrdí uprchlíci

Libye byla dlouhodobě hlavním bodem, odkud odcházeli migranti z afrických zemí Do Evropy. Itálie, kde končili nejčastěji, se před dvěma lety dohodla s Libyi na zpřísnění námořních hlídek. V Libyi vznikla řada uprchlických táborů, které dle lidstoprávních organizací porušovaly lidská práva. Pro Itálii však bylo důležité, že příliv migrantů se po uzavření dohody významně snížil.

Kvůli současným bojům hrozí, že tento křehký systém bude rozvrácen a do Itálie zase začnou proudit davy migrantů, obohacené o uprchlíky ze samotné Libye. Libyjský premiér z mezinárodní koalicí uznávané vlády, Fayez al-Sarraj, varoval Evropu, že pokud za ním nebude stát, může z Libye odejít až 800 000 migrantů.

„ Čelíme agresivní válce, která rozšíří její rakovinu skrze Středozemní moře, Itálii a Evropu...Není zde jen 800 000 migrantů, kteří [jsou] potenciálně připraveni k odchodu, zde [jsou] Libyjci, kteří uprchnou před touto válku, a na jihu Libye [jsou] teroristé Islámského státu, které vláda v Tripolisu s podporou města Misuráta vyhnala z města Syrta tři roky předtím,“ řekl al-Sarraj.

Matteo Villa z Italian Institute for International Political Studies, však tvrdí, že al- Sarraj úmyslně nadsadil čísla, aby poslal zprávu do Itálie. „ Tady není ani 800 000 migrantů v Libyi, jak se zdá. Nejvyšší odhad je 660 000. Toto jsou zoufalé pokusy vyvolat strach a udržet Itálii připojenou k vládě, která cítí, že ztrácí své otěže nad zemí.“

Podle Villi naopak chaos v zemi může vést k poklesu odchodů lodí s migranty z Libye a to z toho důvodů, že ty jsou velmi pečlivě organizovány „mafii podobnou strukturou“ vojenských milicí. Protože ty se však nyní musí věnovat bojům, povede to k tomu, že nebudou moci spustit tolik lodí.

„To je zlé pro (migranty a uprchlíky), protože ti potřebují bezpečnou cestu pryč,“ poukazuje Vitta. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) očekává, že evakuuje okolo 2 500 uprchlíků tento rok, mnohem menší počet lidí, než kolik jich dle agentury potřebuje ochranu.

Podle migrantů si překupníci jsou vědomi jejich zoufalství a naprosté ochoty uprchnout z války rozervané země. „ Je to dobrá doba pro překupníky: je to jejich sezóna“, sdělil al-Džazíře eritrejský uprchlík, který uvažoval o návratu do moře, než byl převezen do Nigeru UNHCR.

Ačkoliv zuří válka, pro migranty zůstávají uprchlíky největší, nebezpečím. „Především pašeráci jsou pro nás hrozby. Je zde obchod s otroky v této zemi,“ poukazuje uprchlík z Eritrije. „Vezmou nás do jejich míst a požadují peníze. Když nemáte peníze, zbijí vás. Znásilňují ženy. V některých místech i muže.“

Migranti tvrdí, že před přicházejícími vojáky nemají žádnou obranu. Pokud je UNHCR neodvede do bezpečí, budou se prý muset zachránit sami. To by mohlo mít podobu cesty do Evropy.

Kolik lidí z Libye se chystá opustit zem, není jasné. Italská média toto úterý referovala o 100 000 uprchlících, kteří jsou na pobřeží Libye a jsou „připraveni ji opustit.“ Podle Flavio di Giacoma, mluvčího Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), je však nemožné říci číslo lidí, kteří se chystají opustit zemi.

Podle IOM tento rok 409 lidí zemřelo nebo zmizelo, zatímco se pokoušelo překročit Středozemní moře. Počet lidí, kteří dosáhli Evropy poté, co opustili Libyi, Tunisko a Alžírsko v prvních třech měsících tohoto roku byl méně než 500, podle evropské hraniční agentury Frontex.

Válka v Libyi začala 4. dubna, kdy polní maršál Chalífa Haftar ovládající východ země se rozhodl dobýt zbytek země. Boje si od té doby vyžádaly životy více než dvou set lidí, mezi nimiž bylo osmnáct civilistů. Zraněno bylo téměř tisíc lidí a z domovů odešlo 25 tisíc Libyjců.