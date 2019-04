V okolí Tripolisu hrozí humanitární krize: Hustě osídlené oblasti se mění v bojiště

MVČK v prohlášení uvedl, že nemocnicím se nedostává léků, potýkají se s přerušováním dodávky proudu a potížemi v zásobování vodou. "Nemocnice, zdravotnická zařízení i personál stejně jako ti, kdo přepravují zraněné, musejí mít zajištěnu bezpečnost," stojí v prohlášení.

Haftarově armádě se nepodařilo prolomit obranu Tripolisu, kterou zajišťuje armáda mezinárodně uznávané vlády. Haftar dosud podporoval alternativní vládu a parlament na východě Libye.

our latest report from #Benghazi: They are the future officers of the Libyan National Army. #LNA #Libya pic.twitter.com/HkdEVAiwEW