Dvojnásobná zkáza: Mosambik zpustošil další cyklon, obnova země přijde na miliony dolarů

Cyklon Kenneth udeřil na severomosambickou provincii Cabo Delgado pozdě ve čtvrtek. Živel provázel vítr o rychlosti 280 kilometrů za hodinu a silný déšť, který způsobil záplavy a ničil celé vesnice. Přibližně 3500 domů v částech nejsevernější mosambické provincie Cabo Delgado bylo částečně nebo zcela zničeno.

