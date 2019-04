Generál Haftar po sobě zanechal už 345 mrtvých

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Tažení jednotek generála Chalífy Haftara na Tripolis si od 4. dubna vyžádalo už 345 mrtvých, z toho 22 civilistů, informovala dnes Světová zdravotnická organizace (WHO). Na jižních předměstích dnes nabralo na síle ostřelování děly a přestřelky. Zablokované silnice i ostré boje mezi Haftarovou Libyjskou národní armádou (LNA) a silami mezinárodně uznávané vlády brání civilistům v útěku do bezpečí, napsala agentura Reuters. Na největší ropné pole v zemi v noci na dnešek zaútočili ozbrojenci, provoz to ale neovlivnilo.