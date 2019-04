Ebola řádí: V Kongu se denně nakazí 23 lidí, ozbrojenci útočí na nemocnice

V nejvíce zasažených regionech Butembo a Katwa na východě Konga kvůli zhoršené bezpečnostní situaci v podstatě nefungují lékařská zařízení. Jen v pondělí se podle IRC nakazilo 27 lidí, více než dvakrát tolik, než byl dosavadní rekord za jeden den od propuknutí nejnovější vlny nákaz.

Několik nemocnic se stalo v uplynulých měsících terčem útoků ozbrojených skupin, místní obyvatelé se totiž často domnívají, že nemoc do oblasti zavlekli zahraniční lékaři. Při jednom z útoků byl 19. dubna zabit kamerunský lékař, kterého do oblasti vyslala Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle BBC panuje v zasažených regionech prakticky bezvládí.

4. Some perspective: There have been 93 #Ebola cases reported in the past 4 days. If those 4 days were an outbreak, they'd be the 10th largest outbreak on record.

There've been 377 cases reported in April. If April were an outbreak, it would be the 4th largest ever. pic.twitter.com/JpTxkNsEpW