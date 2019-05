Tripolis ovládly extremické milice? Emiráty jsou ve střehu, postavily se za Haftara

Podle OSN Spojené arabské emiráty a Egypt dodávají Haftarovým silám zbraně a poskytují mu další logistickou a vojenskou pomoc. Obě země chtějí z generála učinit garanta stability a boje proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Jeho kritici v něm ale vidí jen dalšího autokrata po vzoru Muammara Kaddáfího.

"Prioritou v Libyi je bojovat s extremismem a terorismem a podporovat stabilitu v této vleklé krizi," uvedl na twitteru ministr Gargáš.

Priority in Libya to counter extremism/ terrorism & support stability in long drawn out crisis. Abudhabi agreement offered opportunity to support UN led process. Meanwhile extremist militias continue to control Capital & derail search for political solution.