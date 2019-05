Mosambik po cyklonu postihla cholera, živel znemožnil přístup k pitné vodě

Cyklon Kenneth udeřil na severomosambickou provincii Cabo Delgado minulý týden ve čtvrtek. Živel provázel vítr o rychlosti 280 kilometrů za hodinu a silný déšť, který způsobil záplavy a ničil celé vesnice. Cyklon si vyžádal nejméně 41 mrtvých, dodal Reuters.

Here is a video of the destruction caused by #CycloneKenneth. Unbelievable damage. We flew over some completely destroyed villages and had a short stop on #Ibo island. More in our story from #Mozambique on @dwnews tomorrow. pic.twitter.com/xxGi8UISr5