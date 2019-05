Ugandu děsí uprchlíci z Konga, mohou rozšířit smrtící virus eboly

Ozbrojenci používají uprchlíky, kteří směřují k oficiálním hraničním přechodům, jako lidské štíty. Utečenci proto přecházejí hranice jinde, čímž se ale vyhýbají kontrole, která mimo jiné zahrnuje i vyšetření na ebolu.

Podle jednoho z ugandských ministrů jsou úřady v nejvyšší pohotovosti a průzkumné týmy prohledávají pohraničí, aby v případě výskytu nemoci rychle reagovaly.

"Uganda má stále pro uprchlíky otevřené dveře, takové jsou naše zákony," řekl ministr agentuře Reuters. "Povolíme těmto lidem vstup do země, ale zároveň musíme být obezřetní, abychom tím neohrozili zdraví našich občanů," dodal.

Oblast kolem konžského města Beni v blízkosti ugandské hranice je epicentrem nedávného propuknutí eboly. Celkem se nemocí v regionu nakazilo již téměř 1500 lidí, skoro tisíc jich zemřelo. Kvůli zhoršené bezpečnostní situaci je v oblasti téměř nedostupná lékařská péče.

Today, DEMA is sending camp-equipment & two experts to @UN/@WFP in #Uganda. This as a stand-by capacity in the fight against #Ebola. In the coming days, the experts will train UN-personel, so they can quickly deploy & operate/build the camp if needed. #dkaid 🇩🇰🇺🇳 pic.twitter.com/qYqmXnG41k